Özgür Özel'in Aracı Kapalı Otoparka Alınmadı mı? Valilik ve Emniyetten Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin düzenlendiği AKM'ye girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın talimatıyla alınmadığı iddia edildi.

'OTOPARK GİRİŞİNDEKİ YOĞUNLUKTAN DOLAYI...'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'KAMUOYU YANILTILIYOR'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de söz konusu olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Özgür Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırı sonrası dolaşıma sokulan 'Otoparka giriş talebi olmadı' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Valiliği ile yaptığımız görüşme sonucunda sürecin incelendiği tarafımıza bildirilmişti. Buna rağmen neden böyle bir açıklama yapıldığını, kamuoyunun neden yanıltıldığını anlamakta zorlanıyoruz.

'İŞİN GERÇEĞİ...'

İşin gerçeği şöyledir; Genel Başkanımız Ankara’dan kara yoluyla 1 saat önce cenaze töreninin yapılacağı alana gelmiş, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) tam karşısındaki otelde tören saatini beklemiş ve törene yürüyerek geçmiştir. Genel Başkanımız AKM içerisinde törendeyken ekibi tarafından aracının otoparka alınması ısrarla talep edilmiş, bu konuda tartışma yaşanmasına rağmen, saldırının gerçekleştiği ve başka siyasi partilerin araçlarının alındığı protokol alanına Genel Başkanımızın aracı alınmamıştır.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Alçak saldırıyı gerçekleştiren cani ile ilgili hukuki süreci, İl Hukuk Komisyonumuz’dan 10 avukatımız Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’nde takip etmektedir. Ayrıca bu alçak saldırıda ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bir cani sokakta rahatça gezerken, Cumhurbaşkanı adayımız ve belediye başkanlarımız başta olmak üzere binlerce suçsuz insanın tutuklu yargılanıyor olması çürümüş adalet sisteminin bir sonucudur. Adalet sistemini çürütenler ve saldırganlar şunu iyi bilmelidir; Cumhuriyet Halk Partisi bu alçak saldırılar karşısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde bir milim geri adım atmadan kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."

Kaynak: ANKA