Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor

Kuru fasulyeyi pişirmeden önce suya yatırmak bilinen bir adım olsa da uzmanlara göre asıl püf noktası ıslatma suyuna doğal asidik maddeler eklemek. Bir yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu eklenerek 8 ila 12 saat bekletilen fasulyeler, içerdikleri gaz yapıcı maddelerden büyük ölçüde arınıyor. Bu doğal asitler, fasulyede bulunan rafinoz ve stakiyoz gibi sindirimi zor şekerlerin parçalanmasına yardımcı oluyor ve böylece sindirimi kolaylaştırıyor.

ISLATMA SUYUNU DÖKMEK ÖNEMLİ ADIM

Fasulyeler bekletildikten sonra ıslatma suyunun dökülmesi ve fasulyenin bol suyla yeniden yıkanması, gaz yapıcı maddelerin tamamen temizlenmesi açısından önemli. Bu adımın ardından fasulyeler taze su ile pişirildiğinde, hem mide şişkinliği büyük ölçüde önleniyor hem de sindirim kolaylaşıyor.

PİŞİRME SIRASINDA LEZZETİ ARTIRAN DOKUNUŞLAR

Kuru fasulyeyi pişirirken yemeğin suyuna birkaç dilim taze zencefil veya bir iki yaprak defne eklemek, hem lezzeti artırıyor hem de sindirime yardımcı oluyor. Bu basit eklemeler sayesinde fasulye yemeği daha hafif ve mide dostu hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi