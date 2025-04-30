Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor

Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden kuru fasulyenin, tüketim sonrası oluşturduğu şişkinlik ve gaz sorunları birçok kişiyi rahatsız ediyor. Genellikle karbonat veya kimyon kullanılarak çözüm aranan bu problem için uzmanlar, daha etkili ve doğal bir yöntem öneriyor. Üstelik bu yöntem, mutfakta kolaylıkla bulunabilen malzemelerle kısa sürede uygulanabiliyor.

Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor

Kuru fasulyeyi pişirmeden önce suya yatırmak bilinen bir adım olsa da uzmanlara göre asıl püf noktası ıslatma suyuna doğal asidik maddeler eklemek. Bir yemek kaşığı elma sirkesi veya limon suyu eklenerek 8 ila 12 saat bekletilen fasulyeler, içerdikleri gaz yapıcı maddelerden büyük ölçüde arınıyor. Bu doğal asitler, fasulyede bulunan rafinoz ve stakiyoz gibi sindirimi zor şekerlerin parçalanmasına yardımcı oluyor ve böylece sindirimi kolaylaştırıyor.

Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor - Resim : 1

ISLATMA SUYUNU DÖKMEK ÖNEMLİ ADIM

Fasulyeler bekletildikten sonra ıslatma suyunun dökülmesi ve fasulyenin bol suyla yeniden yıkanması, gaz yapıcı maddelerin tamamen temizlenmesi açısından önemli. Bu adımın ardından fasulyeler taze su ile pişirildiğinde, hem mide şişkinliği büyük ölçüde önleniyor hem de sindirim kolaylaşıyor.

PİŞİRME SIRASINDA LEZZETİ ARTIRAN DOKUNUŞLAR

Kuru fasulyeyi pişirirken yemeğin suyuna birkaç dilim taze zencefil veya bir iki yaprak defne eklemek, hem lezzeti artırıyor hem de sindirime yardımcı oluyor. Bu basit eklemeler sayesinde fasulye yemeği daha hafif ve mide dostu hale geliyor.

Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha BağladıMevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha BağladıEkonomi
Enerjisa ve Brisa’dan Dev Adım! İmzalar AtıldıEnerjisa ve Brisa’dan Dev Adım! İmzalar AtıldıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu