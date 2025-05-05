Hatalı Sollama Yapıp Kazaya Sebep Oldu, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı! Feci Kazada 2'si Çocuk 5 Yaralı

Gümüşhane'de tünel içerisinde sollama yapan otomobil kazaya sebep oldu. Ani fren yapan otomobilin aynı istikametteki ticari araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Hatalı Sollama Yapıp Kazaya Sebep Oldu, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı! Feci Kazada 2'si Çocuk 5 Yaralı

Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde bulunan Hacıemin-3 Tüneli’nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan Y. idaresindeki 29 AAH 113 plakalı otomobil, Gümüşhane istikametinde seyir halindeyken tünel içerisinde sollama yaptığı sırada frene basılmasıyla beraber kontrolden çıktı.

ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Kayarak yan dönen otomobile, arkadan gelen Abdurrahman D. idaresindeki 61 ADN 026 plakalı ticari araç yolcu kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 29 AAH 113 plakalı otomobilin sürücüsü Okan Y. ise olay yerinden kaçtı.

2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

Kazada 29 AAH 113 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ozan Özgür B. ile 61 ADN 026 plakalı ticari araçta bulunan sürücü Abdurrahman D. ile yolcu konumundaki Zeynep D., A.A.D. (5) ve S.D. (8) yaralandı.

ÇALILIK ALANDA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Okan Y. ise saklandığı çalılık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Hatalı Sollama Yapıp Kazaya Sebep Oldu, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı! Feci Kazada 2'si Çocuk 5 Yaralı Hatalı Sollama Kazaya Sebep Oldu: 2'si Çocuk 5 Yaralı