Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olacak mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar...

Muhalefetin, yeni anayasa çağrılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasıyla ilişkilendirmesi AKP kanadında tepkiye yol açtı. AKP yöneticileri, Erdoğan’ın “Yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak değil” ifadesine dikkat çekerek, olası bir adaylık durumunda anayasa değişikliğine gitmek yerine TBMM’nin seçim kararı almasının daha uygun olacağını belirtiyor.

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesinin iki yolu bulunuyor: Ya Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verecek ya da 101. maddede yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü değiştirilecek.

ADAYLIK NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?

Türkiye gazetesinde yer alan kulis bilgisine göre, AKP kaynakları, Erdoğan’ın “Tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” sözlerinin aday olmayacağı anlamına gelmediğini savunuyor. Bu çerçevede adaylık tartışmalarının 2027 yılı itibarıyla gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Erdoğan, 2014’te ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2018 ve 2023’te Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi altında iki dönem görev yapmıştı. Mevcut sisteme göre 2028’de ikinci dönemini tamamlamış olacak.

TBMM’nin seçim kararı alabilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Ancak şu anki tabloya göre Cumhur İttifakı bu çoğunluğa sahip değil. Yine de AKP, seçim kararı gündeme geldiğinde diğer partilerin buna karşı çıkmayacağını düşünüyor. Ayrıca, DEM Parti ile yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinden olumlu sonuç alınması halinde bu partiden de destek gelebileceği öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi