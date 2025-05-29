Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'nin 'Adaylık' Çağrısına İlk Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan sorulardan bir tanesi de yeni Anayasayla ilgili cumhurbaşkanı adaylığına dair tartışmalar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tartışmalara ilişkin "Benim adaylık gibi bir derdim yok" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Derdi, vatan-millet olan bir cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur."

'KESİNLİKLE BİR TUZAK'

Bahçeli'nin açıklaması sonrası siyaset arenası bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığıyla hareketlendi. Azerbaycan dönüşü bu konuya ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına ilk kez yanıt verdi.

Yeni Anayasa ile 'kendisine alan açmak, bireysel menfaat sağlamak' amacı olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz. Bizim derdimiz var. Muhalefet ise bizi sürekli 'şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor' şeklinde itham ediyor. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin geleceğine dair yükümlülüklerinin bilincinde olduklarını ve adımlarını buna göre attıklarını' belirterek, "Gündemdeki tartışmalara tarihi görev ve sorumluluklarımız ekseninde yaklaşıyoruz. Milletim beni Belediye Başkanı yaptı, Başbakan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı. Milletimiz bizi nerede görmek isterse, biz de orada olduk. Bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz" ifadelerine kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA İLK YANIT

"Bizim derdimiz makam odaları, koltuklar, unvanlar hiç olmadı. Bizim bir tek amacımız var o da aziz milletimize hak ettiği hizmeti vermek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek. Girdiğimiz her yarışa sadece milletimize güvenerek girdik. Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz. İstikametimizi onların çizdiği rota üzerinde şekillendireceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum. Sayın Bahçeli tecrübesiyle, birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Kendisi Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için çok kıymetli bir duruş sergilemiştir. İttifakımız sadece seçim kazanmaya yönelik değil, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye dönük bir devlet vizyonudur. Cumhur İttifakı'nın temelinde karşılıklı güven, istikrar arzusu ve milli konularda ortak duruş yer almaktadır. Yolumuza bu şekilde güçlenerek devam ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi