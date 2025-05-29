Diyarbakır'da 'Azadi İmamoğlu' Pankartına Engel! Gözaltılar Var

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına asılan “Azadi İmamoğlu” ve “Free İmamoğlu” pankartları polis tarafından kaldırıldı. Partililere gözaltı işlemi uygulandı.

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CHP Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen eylemde, sabah saatlerinde Suriçi’ndeki Mardin Kapı’ya gelen partililer, “Hak, hukuk, adalet” sloganıyla pankartları astı. Ardından pankartları İçkale surlarına taşımak isteyen grup, polis engeliyle karşılaştı.

Pankartların asılmasına izin vermeyen polis, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, İl Başkan Vekili Remzi Sürek ve parti yöneticisi Recep Yavuz’un da aralarında bulunduğu partilileri idari işlem için polis merkezine götürdü.

Partililerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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