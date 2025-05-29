Diyarbakır'da 'Azadi İmamoğlu' Pankartına Engel! Gözaltılar Var

CHP Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen eylemde, sabah saatlerinde Suriçi’ndeki Mardin Kapı’ya gelen partililer, “Hak, hukuk, adalet” sloganıyla pankartları astı. Ardından pankartları İçkale surlarına taşımak isteyen grup, polis engeliyle karşılaştı.

Pankartların asılmasına izin vermeyen polis, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, İl Başkan Vekili Remzi Sürek ve parti yöneticisi Recep Yavuz’un da aralarında bulunduğu partilileri idari işlem için polis merkezine götürdü.

Partililerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA