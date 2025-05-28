CHP ‘İmamoğlu’ İçin Sahaya İniyor! 15,5 Milyon İmzadan Sonra Yeni Hamle

CHP’nin, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla başlattığı imza kampanyası yeni bir evreye girdi. Bugüne kadar 15,5 milyon imzaya ulaşan kampanya artık CHP’nin 191 bin sandık görevlisi ve 45 bin mahalle temsilcisinin aktif katılımıyla sahada sürdürülecek. Parti yönetimi, artık vatandaşın imza noktalarına gelmesini beklemek yerine, doğrudan halkın ayağına gitme stratejisini benimsediklerini açıkladı.

CHP kurmayları, İmamoğlu’nun görsellerinin kaldırılmasına yönelik yasak kararına karşılık, görünürlüğünü daha da artırmakta kararlı olduklarını belirterek, “Afişleri indirseler bile biz tişört bastırır, rozet yapar, pankart asarız. İmamoğlu her yerde olacak” mesajını verdi.

HEDEF 28 MİLYON İMZA

Kampanya kapsamında şimdiye kadar miting alanları, CHP binaları ve sokak stantlarında toplanan imzalarla 15,5 milyon kişiye ulaşıldı. Yeni aşamada, partinin seçim günü dışında da etkin biçimde görevlendireceği 191 bin sandık sorumlusu ve 45 bin mahalle temsilcisi, imza kampanyasını doğrudan sahada sürdürecek. CHP, nihai hedef olarak 28 milyon imzaya ulaşmayı planlıyor.

Parti yetkilileri, “Her mahallede görevli temsilcimiz var. Bu kişiler sadece seçimde değil, kampanyalarımızda da aktif olacak. İmamoğlu için toplayacağımız imzalarla halkın desteğini daha görünür kılacağız” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNÜRLÜK EYLEMLERİ SÜRECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu’na ait afişlerin toplatılması kararının ardından CHP, bu yasaklamaları geri püskürtecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaz Köprüsü'ne milletvekilleri tarafından asılan “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı gibi görünürlüğü artırıcı eylemler devam edecek. Parti yönetimi, genel merkez binasına da “Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük” yazılı bir pankart astı.

MİTİNG TAKVİMİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde sürdürülen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingler hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta sonu iki şehirde miting düzenlenecek: 31 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Düzce Anıtpark’ta, 1 Haziran Pazar günü ise saat 18.00’de Antalya Kepez’de. Bayram haftasında miting yapılmayacağı belirtilirken, 14 Haziran Cumartesi günü Bayburt’ta geniş katılımlı bir miting planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMASLAR BAŞLIYOR

CHP, asgari ücrete ara zam talebiyle işçi ve işveren sendikalarıyla görüşmelere başlıyor. İlk temaslar yarın İstanbul’da DİSK ve TİSK ile, ardından cuma günü Ankara’da HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile yapılacak. Haziran ortasında kamuoyuna sunulacak zam önerisi, hem çalışanı hem de işvereni gözeten bir model içerecek.

CHP kaynakları, TÜİK’in en iyimser verilerine göre bile 22.104 TL olan asgari ücretin alım gücünün 19 bin TL’ye gerilediğine dikkat çekti. “Asgari ücret açlık sınırının 5 bin lira altına düştü” diyen yetkililer, daha adil bir ücret politikası için demokratik temsilin olduğu yeni bir komisyon yapısı önerdiklerini ifade etti. Gerekirse mitinglerle bu talebi güçlendireceklerini vurguladılar.

Kaynak: ANKA