CHP'den Asgari Ücret Çağrısı: Temmuzda Zam Yapılsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sıkı para politikasının etkileriyle emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve sanayicinin gelir-gider dengesinin bozulduğunu belirtti. Gürer, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması için çağrıda bulundu.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
CHP'den Asgari Ücret Çağrısı: Temmuzda Zam Yapılsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iki yıldır sürdürülen sıkı para politikasının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ekonomik krizin giderek derinleştiğini söyledi. Gürer, emekliden işçiye, çiftçiden esnafa, memurdan sanayiciye kadar geniş bir kesimin gelir-gider dengesinin bozulduğunu belirtti.

Gürer, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını, işçi ve memurun ise aldığı maaşla temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti.

Çiftçinin üretim maliyetlerinin arttığını ancak ürününe düşük fiyat verilerek ezildiğini belirten Gürer, "Bu gelir düşüşü esnafa da yansıdı. Vatandaş alışveriş yapamaz hale geldi, esnaf ise sattığı malı aynı fiyata yerine koyamıyor. Kazancı eriyor, işi zorlaşıyor" dedi.

Sanayicinin yüksek faiz nedeniyle üretimi kıstığını ifade eden Gürer, ekonomide aynı anda tüm kesimlerin bu denli şikayetçi olduğu bir dönemin nadir yaşandığını söyledi.

CHP'den Asgari Ücret Çağrısı: Temmuzda Zam Yapılsın - Resim : 1

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINDA ARTIŞ

Ekonomik sıkıntıların borç yükünü artırdığını belirten Gürer, vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcunun 4 trilyon 502 milyar liraya ulaştığını, bu rakamın varlık yönetim şirketleri ve TOKİ borçlarıyla birlikte 4 trilyon 634 milyar lirayı bulduğunu ifade etti. Yalnızca bu yıl içinde bankaların icra takibine aldığı borç miktarının 56 milyar lira arttığını söyledi.

Gürer, sıkı para politikasının enflasyonu düşürmede başarısız olduğunu ve yoksulluğu derinleştirdiğini savunarak, temel sorunun sistemsel olduğunu ifade etti. "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte ekonomik kriz derinleşti. Liyakat yok, hesap verilebilirlik yok. Yoksulluğu aşmak için adil, şeffaf, hukuka dayalı bir yönetime ihtiyaç var" dedi.

'TEMMUZDA ZAM YAPILMALI'

Emekli maaşları ile asgari ücretin günümüz koşullarına göre yetersiz kaldığını vurgulayan Gürer, "En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli, bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı. Ayrıca emekli intibak düzenlemesi yapılmalı, ilaç katkı payı kaldırılmalı" dedi.

Temmuz ayında asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması gerektiğini kaydeden Gürer, "Asgari ücret artık taban değil, ortalama ücret haline geldi. Bu durum kabul edilemez" diye konuştu.

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