Uzun Süreli Schengen Vizesi Nasıl Alınır? Uzmanı Tek Tek Anlattı, 'Fazla Bilinmiyor' Diyerek Altın İpucunu Verdi

Avrupa Birliği’nin (AB) 2019’da hayata geçirdiği “Cascade Sistemi”, Schengen vizesi başvurularında önceki vize kullanım geçmişine göre daha uzun süreli vizeler verilmesini sağlıyor. Kovid-19 salgını sonrası yeniden aktif olarak uygulanmaya başlayan sistem, özellikle 2023’ten itibaren Türk vatandaşları için olumlu sonuçlar doğuruyor. Vize danışmanı Gökhan Gökdeniz, sistemin Türk vatandaşları için sunduğu fırsatları ve vize başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

CASCADE SİSTEMİ NEDİR?

Cascade Sistemi, Avrupa Komisyonu tarafından 2019’da tüm Schengen ülkelerince kabul edilen bir derecelendirme uygulaması. Sistem, başvuru sahiplerinin son iki yıldaki vize kullanım geçmişine göre daha uzun süreli vizeler almasını mümkün kılıyor. Gökdeniz, sistemin işleyişini şöyle özetledi: “Son iki yılda 3 kısa süreli Schengen vizesi alanlara 1 yıllık, 1 yıllık vize alanlara 2 yıllık, 2 yıllık vize alanlara ise 5 yıllık vize veriliyor. Ancak burada önemli bir şart var: Vizenizi kullanırken herhangi bir olumsuz olaya karışmamanız ve vize kurallarına uygun davranmanız gerekiyor.”

Sistem, sadece Türk vatandaşlarına değil, Schengen vizesi almak zorunda olan tüm ülke vatandaşlarına uygulanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre aksayan sistem, 2021’den itibaren yeniden canlandı ve 2023’ten sonra uzun süreli vize alımları hız kazandı.

ALMANYA’DAN CASCADE SİSTEMİ VURGUSU

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, ülkesinin Cascade Sistemi’ni tüm başvuru sahiplerine istisnasız uyguladığını ve vize başvurularında danışman desteğinin süreci hızlandırmadığını belirtmişti. Gökdeniz, bu görüşe kısmen katıldığını ifade ederek, “Danışmanlık, vize süreci hakkında bilgisi olmayanlar için faydalı. Ancak samimi bir niyet mektubu yazan ve seyahat planını dürüstçe açıklayan herkes vizesini alabilir. Kendi başvurusunu tasarlayanlar, niyetlerini açıkça ifade ederlerse başarı şansı artar” dedi.

HINDISTAN ÖRNEĞİ VE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN ÖNERİ

Gökdeniz, Hindistan’ın son iki yılda iki Schengen vizesi alan vatandaşlarına doğrudan 2 yıllık vize verilmesini sağladığını hatırlatarak, Türkiye’nin de benzer girişimler yapması halinde Cascade Sistemi’nin daha esnek uygulanabileceğini vurguladı. “Şu anda vize randevusu bulmak zor, ret oranları da çeşitli nedenlerle artabiliyor. Ancak Cascade kuralı bilinir ve doğru uygulanırsa vize krizi çözülebilir” diye konuştu.

TÜRKIYE’NİN RET ORANI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Gökdeniz, Schengen vizesi başvurularında Türkiye’nin Çin’den sonra en fazla başvuru yapan ülke olduğunu, ancak ret oranının yüzde 14,5’te kaldığını belirtti. “Bu oran, Cascade Sistemi’nin daha fazla kişi tarafından bilinmesiyle düşebilir. 2026’dan itibaren ret oranlarının tek haneli rakamlara inebileceğini düşünüyorum” dedi. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in konuyu TBMM gündemine taşıdığını hatırlatan Gökdeniz, kuralın yaygınlaşmasıyla Türk vatandaşlarının vize süreçlerinin kolaylaşacağını öngördü.

VİZE BAŞVURUSU İÇİN ÖNERİLER

Vize almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Gökdeniz, başvuru sahiplerinin seyahat planlarını destekleyen belgeleri (bilet, konaklama) hazırlamasını ve özellikle niyet mektubu yazmasını önerdi. “Niyet mektubu, vize başvurusunun en kritik unsuru. Neden gitmek istediğinizi samimi ve net bir şekilde açıklarsanız, vizenizin onaylanma ihtimali artar” diyen Gökdeniz, bilinçli başvuruların vize sorununu ortadan kaldırabileceğini vurguladı. Uzun vadede, herkesin uzun süreli vize alması durumunda vize serbestliği tartışmalarının gündeme gelebileceğini ekledi.

BİLİNÇLİ BAŞVURUYLA VİZE KRİZİ AŞILABİLİR

Cascade Sistemi, Türk vatandaşlarına uzun süreli Schengen vizesi alma kapısını aralıyor. Gökdeniz’e göre, sistemin doğru kullanılması ve bilinçli başvurular, vize krizini tarihe karıştırabilir. “Halkımız bu kuralı öğrenir ve uygularsa, vize serbestliğini konuşmaya başlayabiliriz” diyerek umutlu bir tablo çizdi.

Kaynak: ANKA