Usta Sanatçı İlhan Şeşen'e Son Veda

Sanat dünyasının ‘Amcası’ olarak anılan, uzun süredir kanserle mücadele eden 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, dün hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini ailesi ‘Sevgili eşim/canım babamız/biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun’ diyerek duyurdu.

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi şarkılarıyla herkesin hafızasına kazınan usta sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Kadıköy Belediye Başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenaze törenine çelenk gönderdi.

Şeşen'in çok sayıda dostunun katıldığı törende gözyaşları sel oldu. İlhan Şeşen’in tabutu, sahnede son seslendirdiği şarkısı ‘Ankara’dan Abim Gelmiş’ eşliğinde taşındı.

Dostları, İlhan Şeşen'i şu sözlerle andı:

EROL EVGİN

'İlhan’cığım neredeyse benim 60 yıla yaklaşan arkadaşımdı. Kadıköy’de yaşardık, müzik yapardık. Çok uzun yıllar boyu yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. En son geçen yıl onun şarkısını seslendirmiştim. Arkadaşlarımız videoya çekmiş, onu İlhan’a göndermiştim. Tabii hastalığını biliyordum, moral bulması içindi… Bir telefon görüşmemiz oldu en son, iyileşeceğini söyledim o da umutluydu. Şarkıları tıpkı kendi gibiydi; alçak gönüllü, içten… Kişiliği ile şarkıları müthiş buluşmuştu. Şarkıcıların bir özelliği var bu dünyadan göçtükten sonra şarkılarıyla yaşamaya devam ediyorlar. İlhan en az 100 yıl yaşayacak… İlhan’ın şarkıları o kadar içimize dokunan, o kadar bizi anlatan şarkılar ki en az 100 yıl daha bizimle yaşayacak.'

YEĞENİ DİLHAN ŞEŞEN

Herkesin bin bir türlü amcası var görüyorum biliyorum sonra kendi amcama bakınca, o parlak zekası, gömlekleri, besteleri kasketi gitarı hazır cevaplığı, bence en çok benim amcama yakışıyor amca olmak. Yere göğe sığmadı hoş neden sığsın zaten… Ama beni anlar o biliyorum ben gönlümden başka bir yere konumlandıramam onu seni seviyorum amca… Yakında görüşürüz umarım.

MÜZİSYEN VEDAT SAKMAN

Sakman İlhan Şeşen'in ardından "İlhan benim çok uzun yıllar arkadaşımdı, çok fazla konser yaptık birlikte. Acımız sonsuz, çok üzgünüz ışıklar içinde olsun. Sevgilerimizle…

CEM ÖZER

Hepimiz kederliyiz biliyorum her sabah beynimde, abartısız her sabah beynimde ‘Sen benim şaklarımsın’ uyandığım andan kahvemi içene kadar bu şarkı ile vakit geçiriyorum. Dün yolda İlhan abinin acı haberini aldım. Çok eski arkadaşlığımız. 1985’te Bodrum’da tanıştık. İlhan abi ile filmimiz de oldu. İlhan abi ‘Sen bizim şarkılarımızsın, hep aklımızdasın.

Kaynak: Haber Merkezi