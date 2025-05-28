Cumhurbaşkanı'ndan Zirvede Net Mesajlar! 'Bağları Güçlendirme' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu bilen bir milletin evladıyız. Bağımsızlık Günü’nüzü canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı'ndan Zirvede Net Mesajlar! 'Bağları Güçlendirme' Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “28 Mayıs Bağımsızlık Günü” programına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada Azerbaycan ile ilişkileri daha da güçlendirme mesajı verirken,

"Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin" ifadelerini kullandı

'BAĞIMSIZLIĞIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLEN BİR MİLLETİN EVLADIYIZ'

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Bakü'den Nahcıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu bilen bir milletin evladıyız. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin.

Karabağ Zaferi, bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi çok daha kuvvetli Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde büyüyen umudun, millet iradesinin tezahürü var. Muazzam bir zaferin ruhu var.

Azerbaycan'da Üçlü Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış' MesajıAzerbaycan'da Üçlü Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış' MesajıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan
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