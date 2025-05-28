Yeniçağ Gazetesinden CHP'yi Hedef Alan 'Deniz Gezmiş' Yazısı! Tartışmaları Fitilledi, Sosyal Medya İkiye Bölündü

Muhalif milliyetçi çizgisiyle bilinen Yeniçağ gazetesi, bugün yayımladığı “CHP’nin her devirde bitmek bilmeyen THKO tutkusu” başlıklı yazı dizisiyle ana muhalefet partisi CHP’yi hedef aldı. Yazıda, CHP liderlerinin 53 yıl önce Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) davasından yargılanıp idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma etkinliklerine katılımı sert bir dille eleştirildi.

'MARKSİST İDEOLOJİ' SUÇLAMASI

Yazı dizisinde, “CHP’de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anılması, Marksist ideolojiye hizmet adına görev bilinmektedir. Bu, CHP yöneticileri ve teşkilatları tarafından her yıl aksatılmadan yerine getirilir” ifadelerine yer verilirken, parti liderlerinin anmalara katılımı “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak için yasadışı örgüt kurmaktan yargılanan” isimleri yüceltmek olarak nitelendi. CHP’nin, Atatürk ve İnönü sonrası Bülent Ecevit döneminde eksen kayması yaşadığı ve Marksist ideolojinin partiye yerleştiği iddia edildi.

Yazıda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anmalara katılarak çiçek bıraktığı belirtilirken, yeni Genel Başkan Özgür Özel’in de bu “kutsal görevi” sürdürdüğü vurgulandı. Özel’in, “Bu anmaya katılan herkes onun yolundan gidenlerdir. Bizim mücadelemiz Deniz Gezmiş’in mücadelesidir. Bütün CHP’liler, Deniz Gezmiş’tir” sözleri, “Marksist örgütlerle gönül bağı” olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yeniçağ, CHP’nin bu anmalarla “anarşi ve terör örgütlerine hamilik yaptığını” öne sürerek, partinin tarihsel sorumluluğunu unuttuğunu ve ülkeye zarar verdiğini iddia etti. Yazı dizisi, sosyal medyada da yankı buldu. X platformunda bazı kullanıcılar, CHP’nin Gezmiş anmalarını “ikiyüzlülük” olarak nitelendirirken, diğerleri anmaların anti-emperyalist bir duruşu temsil ettiğini savundu.

Olay, CHP’nin Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mirasını nasıl ele aldığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Parti içinden henüz resmi bir yanıt gelmezken, yazının CHP’nin ittifak ortakları ve tabanı üzerindeki etkileri merak konusu.

Kaynak: Haber Merkezi