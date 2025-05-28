Gözler Meclis’te… İnfaz Düzenlemesinde Kritik Gün! Bayram Sonrasına Kalabilir

İktidarın uzun süredir üzerinde çalıştığı İnfaz Kanunu düzenlemesine ilişkin süreçte kritik bir gelişme yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, bugün Meclis’e sunulması gereken teklifin yarına kalabileceğini açıkladı. İnfaz düzenlemesinin Meclis'e sunulması gecikirse, Kurban Bayramı öncesi yasalaşması zorlaşabilecek, bu nedenle düzenleme, bayram sonrasına kalabilir.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Gözler Meclis’te… İnfaz Düzenlemesinde Kritik Gün! Bayram Sonrasına Kalabilir

AKP tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan İnfaz Kanunu düzenlemesine ilişkin süreç hız kazandı. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, düzenlemenin genel çerçevesi netleşti ve teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ancak teklifin Meclis’e sunulma tarihi, Kurban Bayramı öncesi yasalaşma sürecini doğrudan etkileyecek.

BAYRAM SONRASINA MI KALACAK?

Düzenlemenin bugün (28 Mayıs Salı) TBMM Başkanlığı’na sunulması halinde, teklifin hafta boyunca komisyon görüşmelerinden geçip hafta sonu yapılacak Genel Kurul çalışmalarıyla yasalaşması mümkün görünüyordu. Ancak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, infaz düzenlemesini içeren teklifin teknik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, yarına kalabileceğini vurguladı. “Çalışmayı bugün bitirirsek sunmayı arzu ediyoruz ama bitmeyebilir, yarına kalabilir” diyen Güler, teklifin sunulma tarihine göre Meclis takviminin şekilleneceğine dikkat çekti. Teklifin Meclis'e sunulmasının yarına, yani 29 Mayıs Çarşamba gününe sarkarsa, Genel Kurul aşamasının bayram sonrasına kalabileceği değerlendiriliyor.

DÜZENLEMENİN İÇERİĞİ NE OLACAK?

Her ne kadar teklifin detayları henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmamış olsa da, kulis bilgilerine göre düzenlemede, cezaevlerinde doluluk oranlarını azaltmayı hedefleyen infaz indirimi maddeleriyle birlikte bazı suçlara yönelik infaz koşullarında değişiklikler yer alacak. Ayrıca, denetimli serbestlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve cezaevindeki bazı uygulamaların iyileştirilmesine yönelik teknik hükümler de teklifin içinde yer alabilir.

TBMM HAFTA SONU DA ÇALIŞACAK

AKP yönetimi, teklifin bayramdan önce yasalaşması hedefi doğrultusunda TBMM Genel Kurulu’nun olağan çalışma günlerinin dışında, hafta sonu da mesai yapacağını açıkladı. Meclis’in Cumartesi ve Pazar günü de çalıştırılmasıyla, teklifin görüşmelerinin tamamlanması ve yasalaşma sürecinin hızlandırılması planlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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