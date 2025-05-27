CHP'li Karasu'dan Sivas'taki Faciaya Tepki! 'Göz Göre Göre Gelmiş'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, dün Sivas'ta kömür ocağında yaşanan ve 1 işçinin öldüğü faciayla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Ulaş Karasu yapılan ihmalleri sıralayarak facianın "göz göre göre" geldiğini anlattı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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CHP'li Karasu'dan Sivas'taki Faciaya Tepki! 'Göz Göre Göre Gelmiş'

Sivas’ın Zara ilçesinde dün meydana gelen kömür ocağı faciasında 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı. Olayda bir ihmal olup olmadığı konuşulmaya başlarken, Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki maden ocağında kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildiği öğrenildi. Ayrıca madene geçtiğimiz eylül ayında yeraltında “daimi nezaretçi ataması” yapılmaması ile Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi olmaması nedeniyle durdurma kararı verildiği ama buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldı.

Türkiye'de ihmal nedeniyle böyle facialara sık rastlanması vatandaşı korkuturken, CHP Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, meseleyi TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Karasu, maden hakkında “durdurma” kararı bulunmasına rağmen faaliyetlerini sürdürmesini denetimsizlik ve kontrolsüzlük olduğunu işaret etti. Ulaş Karasu, firmanın sadece 2 işçi çalışıyormuş gibi bildirim yapıp çoğu yabancı olan işçilerin kaçak çalıştırıldığına ilişkin iddialar da olduğunu ifade etti.

'BUNA GÖZ YUMMUŞLAR'

“ÇED Gerekli Değildir” kararı alınan kapasite artışındaki dosyanın “kopya yapıştır” şeklinde olduğuna yönelik iddialar bulunduğunu da anımsatan CHP'li Karasu, “Kapasite artışı yapan maden şirketinin projesinin, felaket riski taşıdığı hem bölge halkı hem de ilgili STK’lar tarafından hep dile getirildi. Ama sorumsuz yöneticiler bu uyarıları asla dikkate almadı. Bu yüzden doğaya yaratılacak tahribat, su kaynaklarının korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ÇED Gerekli Değildir kararı verildi. Üstelik, bu dosya da kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanmış. Ama buna göz yumulmuş" diye konuştu.

Diğer yandan projede diğer madenlerde olduğu gibi kaçak göçmen işçiler çalıştırıldığını da işaret eden Karasu, "Facia anlaşılan göz göre göre gelmiş" dedi. Madene çevresel etki değerlendirme süreci de uygulanmadığından dolayı bilhassa yöre halkının içme ve kullanma suyunda zarar meydana geldiğini belirten Karasu, bölgedeki tarım arazilerine ve tarıma, hayvancılığa, doğaya, ağaçlara ve yer altı ve yer üstü su kaynaklarına ve bölge halkının sağlığına vereceği zararları da hatırlattı ve konuyu Çevre ve Çalışma bakanlıklarına soru önergeleriyle sundu.

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