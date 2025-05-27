Bakan Şimşek, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel ölçekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirerek, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun KKTC için de önemli fırsatlar doğuracağını belirtti.

Bakan Şimşek'in uluslararası düzeyde ekonomik çevrelerde saygın bir konumda olduğunu vurgulayan Tatar, geçmişte birlikte çalıştıkları döneme atıfta bulunarak, zor zamanların üstesinden geldiklerini ifade etti. Türkiye'nin desteğiyle KKTC’nin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Tatar, bu anlamlı ziyaretten dolayı Şimşek’e teşekkür etti.

'KKTC’NİN YANINDAYIZ'

Kabulde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin her koşulda KKTC’nin yanında olduğunu belirtti. Kıbrıs meselesinin Türkiye için siyaset üstü bir öneme sahip olduğunu ifade eden Şimşek, KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin adaya yakışan bir yapı olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, bu tür yatırımların KKTC’nin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. KKTC'nin geleceğinde dayanışma ve güçlü iş birliğinin belirleyici olacağını dile getiren Şimşek, “Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek kuracağız” dedi.

Görüşmede, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Kaynak: DHA