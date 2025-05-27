Kaleciye Direkle Saldırmıştı, Cezası Belli Oldu

İzmir'de 2022 yılında Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat A., yargılandığı davada 5 ay hapis ve toplam 6 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DİREKLE SALDIRDI

Karşılaşma sırasında Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralanmıştı. Bu olayın hemen ardından Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat A., eline geçirdiği korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı. Saldırı sonrası maç tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu her iki takımı da hükmen mağlup ilan etti. Mehmet Nihat A. olayın ardından gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mehmet Nihat A. hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak süreç içinde sanık Şubat 2023’te tahliye edildi. Dosya, mahkemeler arasında görev tartışmaları nedeniyle birkaç kez el değiştirirken, son olarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi dosyanın yeniden İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi. Yargılama ise ‘Kasten yaralama’ suçundan devam etti. Bu süreçte kaleci Özenç'in sanıktan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

CEZASI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada kararını açıklayan İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Nihat A.'ya ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 bin 700 lira adli para cezası, kamu malı olarak değerlendirilen korner direğine zarar verdiği gerekçesiyle ‘Mala zarar verme’ suçundan 5 ay hapis cezası, ve ‘Yetkisiz olarak müsabaka alanına girme’ suçundan ise 1500 lira para cezası verdi. Mahkeme, tüm bu suçlamalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Ayrıca sanık, 1 yıl süreyle spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan men edildi. Korner direğini kullanarak saldırdığı belirtilen sanık hakkında ‘Spor alanına yasak madde sokulması’ suçundan ise beraat kararı verildi.

Kaynak: DHA