Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı

ARTIK EVLER BÖYLE KİRALANACAK

9 Mayıs itibarıyla ikinci faza geçilen uygulama kapsamında artık emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler de kira sözleşmelerini oluşturup ilgili tarafların onayına sunabiliyor. Bu sayede kira süreçleri hem daha güvenli hale geliyor hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.

e-Devlet sistemi üzerinden oluşturulan sözleşmelere zaman damgalı barkodlu belge özelliği eklendi. Bu belgeler yine e-Devlet üzerinden doğrulanabiliyor. Yetkisiz kişilerin araya girmesini engelleyen sistem, vatandaşlara emlak danışmanlarının yetki belgesini kontrol etme imkanı da tanıyor.