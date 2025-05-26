Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı
Ev sahibi ve kiracılar için kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı. Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden saniyeler içinde hazırlanacak, noter masrafı ve evrak masrafı tamamen bitecek.
Kaynak: DHA
Kira sözleşmeleri artık dijital ortamda hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan "e-Kira Sözleşmesi" uygulaması, Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Kasım 2024’te ilk fazı devreye alınan sistem sayesinde, taşınmaz sahipleri e-Devlet Kapısı üzerinden kira sözleşmelerini hazırlayıp kiracı ve varsa kefile onaylatabiliyor.
ARTIK EVLER BÖYLE KİRALANACAK
9 Mayıs itibarıyla ikinci faza geçilen uygulama kapsamında artık emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler de kira sözleşmelerini oluşturup ilgili tarafların onayına sunabiliyor. Bu sayede kira süreçleri hem daha güvenli hale geliyor hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.
e-Devlet sistemi üzerinden oluşturulan sözleşmelere zaman damgalı barkodlu belge özelliği eklendi. Bu belgeler yine e-Devlet üzerinden doğrulanabiliyor. Yetkisiz kişilerin araya girmesini engelleyen sistem, vatandaşlara emlak danışmanlarının yetki belgesini kontrol etme imkanı da tanıyor.
81 İLDE 20 BİN KİRA SÖZLEŞMESİ ONAYLANDI
Bugüne kadar 81 ilin tamamında kullanılmaya başlanan hizmetle toplam 20 bin 979 kira sözleşmesi onaylandı. Kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çeken uygulamanın tanıtım videoları e-Devlet giriş ekranında yer alırken, ilerleyen günlerde televizyonlarda da yayınlanması planlanıyor.
O MASRAFLAR ORTADAN KALKTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu hizmetin tamamen yerli yazılımcılar ve iç kaynaklarla geliştirildiğini vurguladı. Vatandaşların ek bir maliyet üstlenmeden hizmetten yararlanabileceğini belirten Şimşek, sistemin tüzel kişilikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Şimşek, "Vatandaş odaklı bir anlayışla hayata geçirdiğimiz bu hizmet sayesinde kira sözleşmeleri artık mekandan bağımsız, hızlı, güvenilir ve belge masrafı olmadan gerçekleştirilebiliyor" ifadelerini kullandı.