Evdeki Casus! Gizli Kamera Kabusu Büyüyor, Prizde, Ampulde, Şampuanda...

Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda gizli kamera vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Konunun uzmanları, röntgencilik ve teşhirciliğin ürkütücü boyutlarına dikkat çekerken, bazı vakalarda gizli kameraların şampuan şişelerine kadar yerleştirildiği ortaya çıktı.

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Evdeki Casus! Gizli Kamera Kabusu Büyüyor, Prizde, Ampulde, Şampuanda...

Türkiye’de son dönemde otel ve günlük kiralık evlerde ortaya çıkan gizli kamera olayları, ciddi endişeleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz Nisan ayında Sapanca’da geceliği 12 bin TL olan lüks bir bungalovda, jakuzinin üstündeki ampulün içerisine gizlenmiş bir kamera tespit edilmişti. Olay gündemdeki yerini korurken, benzer bir skandalın adresi de Denizli oldu.

Denizli'de günlük kiralanan bir konaklama yerinde müşteri, odadaki üçlü prizin içinde gizlenmiş gizli kamera tespit etti.

Evdeki Casus! Gizli Kamera Kabusu Büyüyor, Prizde, Ampulde, Şampuanda... - Resim : 1

YALNIZCA TÜRKİYE DEĞİL DÜNYADA DA ARTIYOR

Gizli kamera yerleştirme vakaları yalnızca Türkiye’ye değil, dünyanın birçok yerinde artış gösterdi. Özellikle İngiltere’de röntgencilik ve teşhircilik suçlarında kayda değer bir artış yaşandığı belirtildi. Kent Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nde görevli Dr. Vicky Lister, bu vakaların yalnızca görünen kısmı olduğunu belirtti. Lister’a göre birçok fail, gizli kameraları şampuan şişesi, priz ya da yangın alarmı gibi günlük nesnelerin içine yerleştiriyor.

Evdeki Casus! Gizli Kamera Kabusu Büyüyor, Prizde, Ampulde, Şampuanda... - Resim : 2

'BİR KEZ YAPAN DEVAM EDİYOR'

İngiltere’de röntgencilik suçundan hüküm giymiş kişilerle görüşmeler yapan Lister, bu eylemin bağımlılık yapıcı bir yönü olduğunu da vurguladı. “Bir kez yapan, genellikle yakalanana kadar devam ediyor,” diyen Lister, gizli izleme vakalarının hâlâ yeterince ciddiye alınmadığını ifade etti. Özellikle temas içermeyen bu suçların uzun süre “zararsız” olarak algılandığını ancak kurban olanlar için bunun büyük bir travma yarattığını vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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