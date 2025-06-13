Bakan Memişoğlu Tarih Verdi: HPV Aşı Programı Başlıyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV (Human Papilloma Virus) aşısına ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önemin altını çizen Bakan Memişoğlu, HPV aşı programının 2025 yılı sonunda başlatılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sosyal medya açıklaması şöyle:

“'Koruyucu Sağlık Önceliğimiz' diyerek attığımız adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. HPV aşısına yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı sonunda ilgili aşı programımızı başlatmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun."

HPV AŞISININ ÖNEMİ

HPV (Human Papilloma Virüsü), özellikle rahim ağzı kanseri başta olmak üzere kanser türlerinin en yaygın nedenlerinden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık otoritesi, HPV'ye karşı geliştirilen aşıların, virüsün yol açtığı kanserleri önlemede son derece etkili olduğunu vurguluyor. Aşı, bağışıklık sistemini güçlendirerek HPV'nin vücutta yayılmasını engelliyor ve özellikle genç yaşta yapıldığında koruyuculuğu maksimum seviyeye ulaşıyor.

HPV aşısı, yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de önem taşıyor. Uzmanlar, aşının yaygınlaşmasıyla birlikte HPV kaynaklı kanser vakalarının büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle HPV aşısının erken yaşta ve geniş kitlelere uygulanması, halk sağlığı açısından stratejik bir adım olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi