Sağlık Bakanlığı’ndan Rahim Ağzı Kanseri Taramalarına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanlığı, rahim ağzı kanseri taramalarına yönelik önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taramasından geçmesinin önerildiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 olarak açıklanırken, bu nüfusun 42 milyon 638 bin 306’sının kadın olduğu kaydedildi. 30-65 yaş aralığındaki kadın nüfusun ise 19 milyon 720 bin 817 olduğu ifade edildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, son 5 yılda HPV-DNA testiyle 12 milyon 526 bin 591 kadına tarama yaparak hedef nüfusun yüzde 63,51'ine ulaştı. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen taramalarla ise ülke genelinde 3 milyon 527 bin 259 kişi test edildi. Böylece 2024 yılı için belirlenen hedef nüfusun yüzde 89,4’ü fiilen taramadan geçirildi.

TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKELERDEN

Açıklamada, Türkiye'nin 2014 yılında PAP-Smear testinden daha yüksek duyarlılığa sahip olan HPV-DNA testine geçtiği vurgulandı. Türkiye’nin ulusal düzeyde HPV-DNA testi ile tarama programını başlatıp sürdürebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

423 MERKEZDE TARAMA HİZMERTİ VERİLİYOR

Ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün, 2014 yılında PAP-Smear testi ile yapılan taramaları bırakıp, duyarlılığı daha yüksek olan HPV- DNA testi taramalarına geçtiği vurgulandı. Türkiye'nin dünyada ulusal bazda HPV-DNA testi ile tarama programı başlatıp sürdürebilen nadir ülkeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "2025 Ocak ayı itibarıyla her ilde en az bir tane olmak üzere 423 kanser tarama merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 423 kanser tarama merkezimizden 48'i mobil kanser tarama aracı olup kırsalda ve dezavantajlı gruplara tarama hizmeti sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA