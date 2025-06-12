Bolu'da Vahşet: 13 Yaşındaki Çocuğun Yumruk Attığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bolu’da parkta çocuklar arasında çıkan kavga can aldı. 13 yaşındaki çocuğun attığı yumrukla kalbi duran 15 yaşındaki A.Ö.T., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 çocuk gözaltında.

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Bolu'da Vahşet: 13 Yaşındaki Çocuğun Yumruk Attığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun en işlek noktalarından biri olan Kültür Park'ta iki çocuk arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı. 13 yaşındaki S.Ş.'nin yumruk attığı 15 yaşındaki A.Ö.T.'nin kalbi aniden durdu. Olay yerinde yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen A.Ö.T., kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Bolu'da Vahşet: 13 Yaşındaki Çocuğun Yumruk Attığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Olay, saat 17.00 sularında İsmetpaşa Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 13 yaşındaki S.Ş.'nin attığı yumrukla yere yığılan A.Ö.T.'nin kalbinin durduğu belirlendi. Panik anları yaşayan çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Bolu'da Vahşet: 13 Yaşındaki Çocuğun Yumruk Attığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, A.Ö.T.'ye kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Hemen hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayın ardından S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA-İHA

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