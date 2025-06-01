Elazığ'da Korkunç Olay! 14 Yaşındaki Çocuk Dehşet Saçtı: Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı

Elazığ'ın Palu ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. 14 yaşındaki K.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Elazığ'da Korkunç Olay! 14 Yaşındaki Çocuk Dehşet Saçtı: Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı

Kan donduran olay Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki K.K. ile ailesi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ANNE BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında K.K., güvenlik korucusu babası Gençosman K.'ya ait silahı alarak ateş etmeye başladı. Olayda baba Gençosman K. olay yerinde hayatını kaybederken. anne G.K. ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.K., ardından Elazığ'a sevk edildi.

Hayatını kaybeden baba Gençosman K.'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. K.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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