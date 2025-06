Özgür Özel İktidara 'TRT' Çağrısını Yineledi: 'Yargılamayı Canlı Yayınlayın, Hodri Meydan'

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Antalya oldu.

'KALE SİYASETİ BİTTİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, "19 Mart'tan hemen sonra 7 gün 7 gece önce Saraçhane'de, sonra milyonlarla beraber Maltepe'de, ardından Samsun'da Yozgat'ta Mersin'de Konya'da Van'da İzmir'de Bursa'da Düzce'de milyonlarla beraberdik. 9'uncu il bugün Antalya'dayız. Artık eski siyaset yok, artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat ne Konya AK Parti'nin kalesidir. Ne İzmir ne başka bir yer CHP'nin kalesidir. Antalya bir öyle bir öyle değildir, bütün kaleler artık milletindir. Güzel Antalya, milletin kalesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleleri de millete feda olsun, artık kalelerin siyaseti sona ersin" dedi.

İktidarı sert sözlerle eleştiren Özel, "Artık arkasında milletin desteği olmayan bir iktidar var, olsaydı sandıktan korkmazdı. Artık milletin güvenmediği, tükenmiş, yaşlanmış bir iktidar var. Bugün hiç şüphe yok ki burası da bir Meclis'tir. Demokrasilerde millet vekaletini verdikten sonra öyle bir köşede oturmaz, kendisiyle ilgili her konuda çıkar konuşur, gerekirse meydana çıkar. Sözün ve kararın sahibi millettir. Eğer bir iktidar aldığı yetkileri kötüye kullanırsa, milleti karınca gibi ezmeye çalışırsa işte o zaman her sokak her meydan birer Meclis'tir" ifadelerini kullandı.

'SON İHTARIMI BULUNUYORUM'

Yargılamanın TRT'de yayımlanması çağrısını yineleyen CHP Lideri, "Buradan Erdoğan'a tarih önünde son ihtarımı bulunuyorum, kendi geleceğin için adaletten şaşma. Çünkü bu sefer yaptığını yanına bırakmayacağız; Ekrem Başkan'ı orada bırakmayacağız, onu o makama mutlaka getireceğiz. Emin olun, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz buradayız, biz başaracağız. Erdoğan'a Antalya'dan son çağrı; bu millet barış, kardeşlik, iş ve aş istiyor. Türkiye'nin bu kabustan uyanması gerekiyor. İddianameyi yazın, tutuksuz yargılayın, TRT'den canlı yayınlayın. Bu millet iftirayı da duysun, cevabını da duysun. Hodri meydan!" diye konuştu.

'PEDRO SANCHEZ' TEPKİSİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in İstanbul’daki Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmasına değinen Özel, Erdoğan’ın Sanchez’e gösterdiği tepkiyi eleştirdi. Özel, "Çıkmış hala 'suç örgütü' diyor, 'ahtapot' diyor. Bu hukuksuzluğa dünyadan tepki gelince de rahatsız oluyor. Dostum İspanya Başbakanı Pedro Sanchez davetimiz üzerine Sosyalist Enternasyonal toplantısı için İstanbul'daydı. Orada 81 ülkeden 89 partinin temsilcileri hep birlikte 'İmamoğlu'na özgürlük' diye pankart kaldırdık. Erdoğan bunu görmüş, rahatsız olmuş, Pedro Sanchez'i kastederek 'Ben kendisine işin aslını anlatmıştım, şimdi gitmiş orada bir şey kaldırıyor' diyor. Ey Erdoğan, sen bu davanın ne savcısısın, ne hakimisin. Bir de dönüp dolaşıp 'Türkiye hukuk devleti' diyorsun. Bu davada gizlilik kararı var, sen işin aslını nereden biliyorsun? Türkiye'de yargı bağımsızsa sen bir partinin genel başkanı olarak, kimsenin bilmediği bir dosyayı nasıl İspanya Başbakanı'na anlatıyorsun? Demek ki anlattıkların da o dosya kadar boş" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE VE ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM ÇAĞRISI

Emekliye ve asgari ücretlilere zam talebini dile getiren Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Emeklilerin de asgari ücretlilerin de sorunları hiç az değil. Asgari ücret hiç zamlanmadan 1 yıl geçirmişti. Hatırlayın, 2023 seçimlerinden önce Temmuz'da ara zamlar yapılıyordu. 2 yıl yapıldı, 2023'te 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Erdoğan çıktı dedi ki; 'Enflasyonist ortamda asgari ücreti belki de yılda 4 kez enflasyon için ayarlamak lazım.' O gün bunu söyleyip asgari ücrete Mart'ta, Temmuz'da ve Ekim'de ara zamlar yapmayı taahhüt etti. Oyu aldı, ancak asgari ücretliyi unuttu. 17 bin liralık asgari ücrete bırakın 4 kez, 1 kez bile iyileştirme yapmadı. Ardından 17 bin liralık asgari ücrete zam yapılırken, gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden zam yaptılar. Yani beceremedikleri enflasyon hedefi üzerinden zam. 30 bin lira yapılması gereken asgari ücreti 22 bin lirada bıraktılar. Asgari ücrete ara zammı almazsak, emekçi kardeşlerim perişan olacaklar. Bunu yaparken küçük işletmeleri, küçük esnafı, KOBİ'leri asla mağdur etmeyeceğiz. İşverenin de yüzünü güldürecek, emekçinin de zammını mutlaka alacağız. Hafta içi DİSK'i, TİSK'i, Hak-İş'i, Türk-İş'i ziyaret ettim, iktidarın kurmadığı asgari ücret masasını fiilen biz kuruyoruz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Ve herkes biliyor ki emeklilerin mutlaka seyyanen zam alması lazım. Seyyanen zam hakkımız, söke söke alırız."

Kaynak: Haber Merkezi