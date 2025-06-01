TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yarın DEM Parti'yi Ziyaret Edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemelerini içeren kanun teklifinin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce, siyasi partilere yönelik başlattığı ziyaretleri sürdürüyor.

TBMM Başkanı bu kapsamda yarın (2 Haziran) saat 10.30’da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya gelecek.

Görüşmede, yeni infaz düzenlemesine dair partinin görüş ve önerileri dinlenecek. AKP, MHP ve CHP'yi ziyaret eden Numan Kurtulmuş'un İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi