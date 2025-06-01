TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yarın DEM Parti'yi Ziyaret Edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, infaz düzenlemesi öncesi siyasi partilerle başlattığı görüşme trafiğini sürdürüyor. Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelecek. Görüşme, saat 10.30’da Meclis’te gerçekleşecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yarın DEM Parti'yi Ziyaret Edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni infaz düzenlemelerini içeren kanun teklifinin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce, siyasi partilere yönelik başlattığı ziyaretleri sürdürüyor.

TBMM Başkanı bu kapsamda yarın (2 Haziran) saat 10.30’da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda bir araya gelecek.

Görüşmede, yeni infaz düzenlemesine dair partinin görüş ve önerileri dinlenecek. AKP, MHP ve CHP'yi ziyaret eden Numan Kurtulmuş'un İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kurtulmuş-Özel'den Görüşme Sonrası İlk AçıklamaKurtulmuş-Özel'den Görüşme Sonrası İlk AçıklamaSiyaset
Meclis’te Komisyon Kurulacak mı? Bahçeli ile Görüşen Numan Kurtulmuş AçıkladıMeclis’te Komisyon Kurulacak mı? Bahçeli ile Görüşen Numan Kurtulmuş AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Numan Kurtulmuş DEM Parti
Konya ve Çevresinde Sağlıklı Yaşam Adımı! Konya ve Çevresinde Sağlıklı Yaşam Adımı!
Sıcak Yaz Mevsiminde Peynir Nasıl Saklanır? İşte Ömrünü Aylarca Uzatacak Yöntem Sıcak Yaz Mevsiminde Peynir Nasıl Saklanır? İşte Ömrünü Aylarca Uzatacak Yöntem
Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin
İstanbul'un Göbeğinde Trafikte Dehşet Dolu Anlar! Sürücü, Çocuklarının Yanında Kabusu Yaşadı İstanbul'un Göbeğinde Trafikte Dehşet Dolu Anlar! Sürücü, Çocuklarının Yanında Kabusu Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti
Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak