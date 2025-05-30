Kurtulmuş-Özel'den Görüşme Sonrası İlk Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'teki 5 partiye yapacağı ziyaretlerin ilki CHP'ye oldu.

Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi erdi. İkili görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un CHP'den sonraki durağı AKP olacak.

Meclis Başkanı Kurtulmuş görüşmenin ardından şunları söyledi:

Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin, CHP'nin katkısını da beklediğimizi, teklif edecekleri her öneriye açık olduğumuzu, bu terör belasından kurtulmak için hangi adımlar atılabilir onları müzakere ettik. Bir araya gelerek açık yüreklilikle, millete faydalı olacak konuları tartışma imkanı bulursunuz. Siyaset böyle bir şeydir.

(Komisyona ilişkin) Çalışma prensiplerini çıkarak inşallah bunu hayata geçireceğiz.

Halkın yüzde 99'unun verdiği oylar parlamentoda temsil ediliyor. Bu siyaset üstü bir meseledir. Türkiye'nin ortak meselesidir. Cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terörle geçmiştir.

Artık bir gün bile teröre tahammülü yoktur Türkiye'nin. İnşallah eninde sonunda bu işi kısa bir süre içerisinde başlayacağız.

'CHP MECLİS'TEKİ HER ÇALIŞMAYA OLUMLU KATKI VERECEKTİR'

CHP lideri Özel ise şunları kaydetti:

Biz hem Terörüz Türkiye hem Demokratik Türkiye'yi önemsiyoruz. Tarihsel bir tutarlılık içerisindeyiz. Meclis'te bir komisyonla toplumsal mutabakat aranmasını önemsiyoruz. Meclis'te böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelmesini olumlu buluyoruz. Genel perspektifimizi başkanla paylaştık. Partimizin görüşlerine başvuruldukça bunları paylaşırız. Bu meselede hem Meclis'i önemsiyoruz, şehit aileleri, gaziler ve bu süreçten zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını çok önemli görüyoruz. CHP Meclis çatısı altındaki her çalışmaya olumlu katkı verecektir.

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?

Kurtulmuş’un söz konusu ziyaretlerinin 3 Haziran’da yapılacak olacak TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde yapılması dikkat çekerken, görüşmelerde Terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımların da ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi