Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Nüfusu azalan 4 farklı adaya taşınacaklara devlet 2 milyon TL’ye kadar hibe desteği sunuyor. Terk edilmiş evleri yenileyenler için hazırlanan Yaşayan Adalar Politikası programı, doğayla iç içe yeni bir yaşam kurmak isteyenlere büyük fırsatlar vadediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İrlanda, nüfus kaybı yaşayan adalarını yeniden canlandırmak için başlattığı “Yaşayan Adalar Politikası” kapsamında ev yenilemek isteyenlere milyonluk destek veriyor. Avrupa ülkeleri, kırsal bölgeleri canlandırmak için çeşitli teşvik programları uygulamaya devam ediyor. İtalya’nın 1 euroya ev satışı ve Almanya’nın ücretsiz taşınma denemeleri derken, bu kez İrlanda dikkat çekici bir adım attı.
DEVLET TAŞINANA 2 MİLYON 200 BİN TL HİBE DESTEĞİ VERECEK
2023 yılında yürürlüğe giren “Our Living Islands Policy” (Yaşayan Adalar Politikası), ülkenin göz alıcı fakat nüfusu azalan adalarında yeni bir hayat kurmak isteyenlere maddi destek sağlıyor. Program kapsamında, terk edilmiş ya da harabe durumundaki evleri onarmak isteyenlere 41.395 sterline kadar, yani yaklaşık 2,2 milyon TL hibe veriliyor. Eğer yenileme maliyetleri daha da yüksekse, ek olarak 16.558 sterlin (yaklaşık 890 bin TL) daha destek alınabiliyor.
SADECE YENİLEMEYE DESTEK
Bu hibe, yalnızca evin onarımı için kullanılabiliyor. Taşınma masrafları destek kapsamına girmiyor. Başvuru için ise bazı şartlar bulunuyor:
Evin en az iki yıldır boş olması ve 2007 yılından önce inşa edilmiş olması gerekiyor.
Başvuruda bulunacak kişinin mülk sahibi olması ya da satın alma sürecini belgeyle kanıtlaması şart.
Yenilenen evin birincil ikamet adresi olması ya da kiraya verilmesi gerekiyor.
Adayın İrlanda’da yasal oturum iznine sahip olması ve en az 10 yıl boyunca adada yaşamayı taahhüt etmesi isteniyor.
HİBE DESTEĞİ 4 FARKLI ADA SEÇENEĞİ İÇİN GEÇERLİ
Destek kapsamına giren evler, doğa severlerin ilgisini çekecek bölgelerde yer alıyor. Arranmore, Clare Island, Bere Island ve Inis Mor gibi adalar; masmavi okyanus manzaraları, sessizliği ve doğal yaşamıyla öne çıkıyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu bir hayat isteyenler için bu adalar adeta bir kaçış noktası.
Seven Seas Worldwide operasyon yöneticisi Wayne Mills, bu programın özellikle uzaktan çalışanlar ve dijital göçebeler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Mills’e göre İrlanda hükümeti, bu adalarda ulaşım, internet ve sağlık altyapısını güçlendirme sözü vererek adaları daha cazip hale getiriyor.