Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek

HİBE DESTEĞİ 4 FARKLI ADA SEÇENEĞİ İÇİN GEÇERLİ

Destek kapsamına giren evler, doğa severlerin ilgisini çekecek bölgelerde yer alıyor. Arranmore, Clare Island, Bere Island ve Inis Mor gibi adalar; masmavi okyanus manzaraları, sessizliği ve doğal yaşamıyla öne çıkıyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu bir hayat isteyenler için bu adalar adeta bir kaçış noktası.

Seven Seas Worldwide operasyon yöneticisi Wayne Mills, bu programın özellikle uzaktan çalışanlar ve dijital göçebeler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Mills’e göre İrlanda hükümeti, bu adalarda ulaşım, internet ve sağlık altyapısını güçlendirme sözü vererek adaları daha cazip hale getiriyor.