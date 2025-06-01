İstanbul'un Göbeğinde Trafikte Dehşet Dolu Anlar! Sürücü, Çocuklarının Yanında Kabusu Yaşadı

İstanbul Maltepe'de trafikte dehşet dolu anlar yaşandı. Sahil yolunda sola dönüş yapmak için bekleyen kadın sürücü, çocuklarının yanında saldırıya uğradı. O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da kaydedilen görüntülerde trafik magandalarının yaptıkları dehşete düşürdü. Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı.

YÜZÜNE TELEFON FIRLATTI

Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: İHA

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