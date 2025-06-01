Batı Karadeniz'de Tek! Eşi Benzeri Yok, Herkes Yardıma Koştu

Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olarak bilinen Konuralp Antik Kenti’nde yapılan çalışmalara gönüllüler de destek verdi.

Batı Karadeniz'de Tek! Eşi Benzeri Yok, Herkes Yardıma Koştu

Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olarak bilinen Konuralp Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına gönüllü gençlerde katılım sağlayarak destek verdi.

Düzce Belediyesi’nin destekleri ile son 5 yılda büyük bir bölümü ortaya çıkarılan Konuralp Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

GÖNÜLLÜLER DE DESTEK VERDİ

Her hafta düzenli olarak bazı kurum ve kuruluşların destek verdiği kazı çalışmalarına bu sefer gönüllü gençler destek verdi. Kazı çalışmalarının son bölümüne gelindiği kentte gençlerin saklı tarihi gün yüzüne çıkartmak için emek vermesi dikkat çekti.

Kaynak: AA

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