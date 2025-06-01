Elazığ'da Feci Kaza! 2 Kişi Hastanelik Oldu

Elazığ’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Elazığ'da Feci Kaza! 2 Kişi Hastanelik Oldu

Elazığ’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Çatalçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 58 TF 126 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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