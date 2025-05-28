Meclis’te Komisyon Kurulacak mı? Bahçeli ile Görüşen Numan Kurtulmuş Açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te 100 üyelik komisyon çağrısına ‘Sayın Bahçeli’nin işareti ondan önceki süreçlerde CHP’nin DEM Parti’nin diğer siyasi partilerin de bu iş Meclis’te görüşülmelidir temennileri sürecin doğal bir sonucudur’ yanıtını veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli’yi ziyaret etti.

İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrasında açıklama yapan Numan Kurtulmuş şunları söyledi: Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi katkısı vardır. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine dair fikir alışverişi yaptık. Özellikle İmralı’nın açıklaması, terör örgütünün de bu açıklamaya uyacağını ilan etmesi ile Türkiye’de yeni bir süreç başladı. Bu sürecin milletimizin gözü önünde planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM’ye görev düşmektedir. Tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takip edilmesi gerekecek. Fikirlerimizi karşılıklı ilettik.

KOMİSYON KURULACAK MI?

Numan Kurtulmuş gazetecilerin ‘Meclis’te komisyon kurulması için bir değerlendirme yaptınız mı?’ sorusuna ‘Bunları önümüzdeki günlerde tabi ki değerlendireceğiz. Nasıl çalışacağına dair değerlendirmeler yaptık önümüzdeki günlerde netleştirerek kamuoyuyla paylaşacağız,’ yanıtın verdi.

Kurtulmuş ‘Komisyonun kurulması yeni döneme mi kalır yoksa Meclis tatile girmeden önce kurulur mu?’ sorusunu ise ‘En kısa sürede’ diyerek yanıtladı.

DÜN DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dün DEM Parti heyeti, MHP'yi Meclis'te ziyaret etmiş, görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılmıştı. DEM Parti heyetinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın feshi, yargı paketi, Meclis'te kurulması planlanan komisyon ve anayasa çalışmalarının ele alındığı ifade edilmişti.

'KRİTİK ÖNEME SAHİP'

DEM Parti’den yapılan açıklamada ‘Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı’ denilmişti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrı ile başlayan süreçte, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından yeni bir döneme girilmişti. Süreç devam ederken önemli açıklamalar yapmaya devam eden Devlet Bahçeli, Meclis'te 100 üyelik bir komisyon kurulmasını önermişti.

100 ÜYELİK KOMİSYON ÖNERİSİ

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamasında ‘Önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir. Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır´ demişti.

'MECLİS’TE GÖRÜŞÜLMELİ' DEMİŞTİ

Bahçeli’nin bu öneri siyaset gündeminde de dikkat çekerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise ‘Terör örgütünün silah bıraktığı kamuoyu tarafından da bütünüyle görüldükten sonra bunun siyaseten müzakeresi süreci başlayacak. İşte TBMM’nin devreye gireceği yer burasıdır. Sayın Bahçeli’nin işareti ondan önceki süreçlerde CHP’nin DEM Parti’nin diğer siyasi partilerin de bu iş Meclis’te görüşülmelidir temennileri sürecin doğal bir sonucudur. Konunun ne olduğu, nasıl gelişeceği, nereye doğru evrileceğinin de siyasi olarak tartışılması gereken bir süreç olacak. Tabi ki burada siyasetin merkezi olan TBMM adrestir’ açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA