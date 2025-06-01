Konya ve Çevresinde Sağlıklı Yaşam Adımı!

2011'den bu yana organize edilen ve bu yıl 12'incisi "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu için Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bir araya gelen bisikletseverler, Mevlana Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

'KATILIM GENİŞLİYOR'

Sağlıklı yaşam için sporu önemsediklerini dile getiren Argon, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim, mottosuyla hareket edip bağımlılıklara karşı dikkat çekmek istiyoruz. Konya'daki gönüllülerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve kamu kurumu temsilcilerimizle bugün sabah burada buluştuk. Katılım her sene genişliyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Gazlıgöl, Yeşilyol ve Kurtuluş Cadde'sinde pedal çevirdi.

Tur öncesi meydanda toplanan katılımcılara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Burada konuşan Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, Afyonkarahisar'da "Sağlığın keyfini birlikte sür" temalı bisiklet turu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA