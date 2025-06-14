Şarj Adaptörünüzde Bu Detayı Gözden Kaçırmayın! İşte Telefonu Hızlı Şarj Etmenin Altın Tüyosu

Günümüzde birçok cihaz USB-C bağlantısıyla şarj ediliyor olsa da her USB-C kablosu aynı performansı sunmuyor. Görünüşte benzer olan bu kabloların bazıları yalnızca düşük güç iletimi sağlayabiliyor. Bu da hızlı şarjı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Hızlı ve verimli bir şarj için kullanılan kablonun USB Power Delivery (USB-PD) desteği sunması gerekiyor. Bu özellik, kablonun sadece veri değil, aynı zamanda yüksek watt gücünde elektrik taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.