Bingöl Diken Üstünde! Peş Peşe Depremler Neyin Habercisi? Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı

Bingöl’de 4.4 ve 3.6 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof Dr. Naci Görür, Bingöl'de meydana gelen depremlerin ardından uyarıda bulundu. Depremin konumu itibarıyla 'endişe verici' olduğunu belirten Naci Görür, çevre fay hatları için stres aktarımı uyarısında bulundu.

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Bingöl Diken Üstünde! Peş Peşe Depremler Neyin Habercisi? Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı

Son günlerde art arda sallanan Bingöl'ün Kiğı ilçesinde Özlüce Barajı çevresinde meydana gelen 4.4 ve 3.6 büyüklüğündeki depremler korkuttu. Bu depremlerin ardından bölgede peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı.

Peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin ederken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Depremin konumu ve olası etkilerini değerlendiren Naci Görür, şunları yazdı:

'ENDİŞE VERİCİ'

"Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir. Geçmiş olsun."

Bingöl'de İkinci Deprem! Peş Peşe SallanıyorBingöl'de İkinci Deprem! Peş Peşe SallanıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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