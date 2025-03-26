Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü

Adana'da gece yarısı korkunç bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki D.G., kahvehanede oturan iki kişiyi vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu cinayet silahıyla birlikte yakalandı.

Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, 17 yaşındaki D.G., bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan’ı (35) vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Ulubatlı Hasan Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneye giren D.G., içeride oturan Durak ve Savan’a tabancayla ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü - Resim : 1

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durak ve Savan, sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen ikisi de kurtarılamadı.

Kahvehanede Katliam! 17 Yaşındaki Çocuk, 2 Kişiyi Öldürdü - Resim : 2

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Cinayet şüphelisi D.G., olaydan kısa süre sonra Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri tarafından, saldırıda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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