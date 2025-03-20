Afyonkarahisar’da Kan Donduran Cinayet! Oğlu Babasını Uyurken Öldürdü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 27 yaşındaki Hakan U., 52 yaşındaki babası Önder U.'yu uyurken bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Afyonkarahisar’da Kan Donduran Cinayet! Oğlu Babasını Uyurken Öldürdü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Hakan U., Ortapınar köyündeki evlerinde uyuyan babası Önder U.'yu (52) bıçaklayarak öldürdü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Önder U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Afyonkarahisar’da Kan Donduran Cinayet! Oğlu Babasını Uyurken Öldürdü - Resim : 1

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cinayet şüphelisi Hakan U. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

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