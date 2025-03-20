Kız Yurdunda Sapık Skandalı: Oda Oda Gezip Genç Kadını Taciz Etti

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda yaşandı. İddiaya göre kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtan ve bu şekilde yurda giren M. K., katlardaki odalara tek tek girerek bazı eşyalar çaldı.

YURT ODASINDA TACİZ

Ardından daha önce takip ettiği genç kadının odasına giren şüpheli, o esnada giyinmekte olan genç kadına arkadaşlık teklif etme bahanesiyle tacizde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Genç kadın olaya tepki gösterirken yurttaki diğer öğrencilerin yardım çağrısıyla olaya müdahale eden güvenlik görevlileri şüpheliyi yakaladı. M. K., ihbar üzerine yurda gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

M. K.’nın uyuşturucu da dahil birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA