Şiddetli Rüzgar Baba-Oğlu Ölüme Götürmüştü... İzmir'deki 'Çatı Faciası'nda Acı Detay!

İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çatı tamirat işi yapan Muharrem Barışık ve 17 yaşındaki oğlu Eren Barışık tamir için üç katlı bir evin çatısına çıktı. Bu esnada etkili olan şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetti.

'AĞABEY! BABAMI, AĞABEYİMİ GÖRDÜN MÜ?'

Çatının 40 gün önce yapıldığını belirten görgü tanığı Kadri Baloğlu acı olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir iki kere bu çatıda sorun çıktı. Geldiler, tadilat yaptılar, gittiler. Dün saat 16.30'da tekrar geldiler. Çatıyı dübellemeye başlayıp en son arkaya doğru gittiler. Arkaya gittikten sonra bir gürültü koptu. Çatının uçtuğunu görünce evden dışarı çıktım. Ondan sonra çatının uçtuğu evin yukarısına çıktım oğlu orada içeride, bir oğlu içeride kalmış orada. Bana seslenerek ‘Ağabey babamı, ağabeyimi gördün mü? Babamı görmedim’ dedi.

'BABA HAREKETSİZDİ, ÇOCUK NEFES ALIP VERİYORDU'

Ben yukarı çıktım, bu saç yukarıda kalmış. Belki saçların arasına kaldı diye. Bir kat yukarı çıktım, baktım yoklar. Tekrar aşağı koşarak geldim, oradan fırlatmış, burada duvarın dibindeki taş duvara vurmuş. Öylece kalmış ikisi de. Ondan sonra ambulansı aradık, itfaiye aradık. Daha sonra düşen baba ile oğulun yanına doğru gittim. Baktım babası hareketsizdi, çocuğu da bir nefes alıp veriyordu."

SON YOLCULUKLARINA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDILAR

Baba ve oğlun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Menemen ilçesine getirildi. Baba-oğul için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ve oğulun cenazesi kılınan namazın ardından son yolculuğuna gönderildi.

Cenazede eşini ve oğlunu kaybeden Goncagül Barışık ile çatı tamiri esnasında yanlarında bulunan diğer çocuğu A. Barışık zor anlar yaşadı. Muharrem Barışık ve oğlu Eren Barışık'ın cenazesi Ulukent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA