Bafra’da Korkutan Yangın

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ciddi maddi hasara yol açtı.

Bafra’da Korkutan Yangın

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi’nde, duvar kağıdı ve alçıpan satışı yapılan bir dükkanda başladı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Bafra’da Korkutan Yangın - Resim : 1

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Öte yandan iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. İlk incelemeler, yangının elektrik kontağından çıktığını gösterdi.

Olayla ilgili detaylı araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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