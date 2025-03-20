Almanya'dan Çarpıcı Suriye Kararı! 13 Yıl Sonra Yeniden

Almanya, iç savaş nedeniyle 2012'de kapattığı Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini 13 yıl aradan sonra yeniden açtı.

Almanya'dan Çarpıcı Suriye Kararı! 13 Yıl Sonra Yeniden

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Şam’a gerçekleştirdiği ikinci ziyaret kapsamında açılan büyükelçilikte, başlangıçta sınırlı sayıda Alman diplomatın görev alacağı, bazı diplomatların ise çalışmalarına farklı yerlerden devam edeceği belirtildi.

Baerbock, Almanya’nın Suriye’de istikrarın sağlanmasına ve savaşın tahrip ettiği ülkenin yeniden inşasına destek vermeye devam edeceğini, insani yardımların süreceğini ifade etti. Ayrıca, Avrupa ile Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Baerbock, Suriye’de yaşayan herkes için özgürlük, güvenlik ve eşit fırsatların sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bu hakların tüm etnik ve dini grupları kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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