MGK Toplantısı Başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başladı.

Beştepe’deki toplantının başlangıç saatinin 15.55 olduğu bildirildi.

Toplantının gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tarihi açıklamalarının ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı kendini feshetme çağrısı sonrasında yaşananların yer alması bekleniyor.

Öte yandan Suriye’de geçici hükümet ile terör örgütü SDG arasında yapılan anlaşma ve sahadaki yansımaları da masaya yatırılacak.

Bir diğer gündem de İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze’deki katliamı sürdürmesi olacak.

Kaynak: Haber Merkezi