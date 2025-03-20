Cezaevinden İzinli Çıktı, Suçüstü Yakalandı!

Gülpınar beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde bir evde şüpheli hareketler fark etti. İçeri girdiklerinde, M.Y.’yi çalıntı eşyalarla yakaladı. Üzerinde el çantası, pense, kerpeten, tornavida gibi hırsızlık aletleri bulunan zanlının, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıktığı ortaya çıktı.

M.Y.’nin suç sicili ise dudak uçuklattı. 10 mala zarar verme, 12 konut dokunulmazlığını ihlal, 11 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 1 resmi belgede sahtecilik, 1 borçlunun ödeme şartını ihlal ve 2 uyuşturucu madde kullanma gibi toplam 38 suç kaydı bulunan zanlının ayrıca kullandığı aracın plakasının da sahte olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA