Çanakkale Boğazı'nda Tanker Karaya Oturdu

Çanakkale Boğazı'nda 77 metre uzunluğundaki atık taşıma tankeri karaya oturdu. Tankerin dümen arızası nedeniyle sürüklendiği öğrenildi.

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Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle sürüklendi. Tanker, bir süre sonra Kepez önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

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Kaynak: DHA

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