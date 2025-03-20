MHP Bayramlaşma Programını Açıkladı: DEM Parti listede Var, CHP Yok

MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu. MHP ile DEM Parti arasında ilk kez bayram ziyareti yapılacak. CHP ise programda yer almıyor.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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MHP Bayramlaşma Programını Açıkladı: DEM Parti listede Var, CHP Yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ramazan Bayramı için bayramlaşma programını açıkladı. MHP heyeti ziyaretlerini bayramın ikinci günü gerçekleştirecek.

Geçen yılların aksine programda DEM Parti yer aldı. MHP ile DEM Parti arasındaki ilk kez bayram ziyareti yapılmış olacak.

MHP, CHP ile ise görüşmeyecek.

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