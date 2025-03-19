Bahçeli'den İmamoğlu İçin İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi.

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Bahçeli'den İmamoğlu İçin İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyürken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bahçeli konuya ilişkin açıklamasında, "Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" dedi.

Bahçeli açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasının devamında "Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

NE OLMUŞTU?

Türkiye sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla güne uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 100’den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İlk gözaltı haberinin ardından başsavcılıktan yapılan açıklamada ikinci bir soruşturma daha başlatıldığı bildirildi. Bu soruşturmada da PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçu işlendiği öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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