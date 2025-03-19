İmamoğlu Gözaltında, İşçiler Eylem Başlattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında olduğu 100’den fazla kişi sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

BELEDİYE İŞÇİLERİ EYLEME GEÇTİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından belediye işçileri, belediye binasın önünde toplanarak eyleme geçti.

Şişli'de tüm belediye işçileri çalışma alanlarını bırakıp belediye binası önüne gelerek, "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Resul Başkan yalnız değildir" ve "Ekrem Başkan yalnız değildir" sloganlarıyla düzenlenen operasyona tepki gösterdi.

KENT GENELİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul Valiliği, gerçekleştirilen operasyonun ardından yaptığı açıklamada 19-23 Mart tarihleri arasında il genelindeki her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını ilan etmişti.

Vatan Caddesi ve Taksim meydanında da emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de de polis ekipleri bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi