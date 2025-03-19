Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. İmamoğlu'na 'destek ve dayanışma duygularını ilettiğini' belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki geldi. Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle tepki gösterdi:

"Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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