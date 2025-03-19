Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki geldi. Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle tepki gösterdi:

"Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."

Kaynak: Haber Merkezi