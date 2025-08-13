Nusret’ten Sonra Hadise’yi Soyup Soğana Çevirdi! Yaptıkları ‘Pes artık’ dedirtti: Tek Bir İmzayla Tüm Mal Varlığını…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2024 yılında Nusret Gökçe adına sahte vekaletname düzenleyen İbrahim Aykut B., ünlü şefin banka hesabından tam 200 bin TL çekmişti. İşlemi fark eden Nusret ise hemen soluğu adliyede alıp durumu ihbar etmişti. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tahliye edilen İbrahim Aykut B., bu kez hedefine ünlü şarkıcı Hadise’yi aldı. Aykut B., bu kez sahte e-imzayla düzenlediği mahkeme kararıyla ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz’ün malvarlığını ele geçirmeye teşebbüs etti.

HADİSE’NİN TÜM MAL VARLIĞINA GÖZ DİKTİ

İbrahim Aykut B., yeni planında eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, İbrahim Aykut B.'yi eşine vasi olarak atadı. İddiaya göre İbrahim Aykut B., mahkemenin kararındaki taraf kısımlarını değiştirerek Açıkgöz'ü kısıtlı adayı yaptı.

Gerekçeli kararı sahte yolla e-imzadan geçiren İbrahim Aykut B., Açıkgöz'ün banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya çalıştı. Ancak durumu fark eden banka çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, sahte karar düzenleyip evrakta sahtecilik yapan İbrahim Aykut B.'den şikayetçi oldu.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Akşam'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Hadise Hanım, sahte belge ile mahkeme kararı oluşturan bir şebekenin mağduru olmuştur. Hadise hanımın, kısıtlama kararının tarafı olmadığı halde gerçek taraf yerine adı yazılarak ve e-imza ile karar oluşturulmuş. Son günlerde e-imza kopyalama olayları yargıya kadar intikal etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Hadise, 'mağdur' sıfatıyla talimatla verdiği ifadesinde, "Taraf olmadığım bir dosyada sahte belge düzenleyen ve mal varlığımın kontrolünü ele geçirmeye çalışan İbrahim Aykut B.'den şikayetçiyim. Herhangi bir zararım yoktur" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi