Hemen Hemen Her Evde Var! Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı, Dev Markanın Ürünleri Toplatılmaya Başlandı
Ticaret Bakanlığı tarafından o markaların ürünlerine kırmızılı alarm geçirildi. Tüm evlerde bulunan bu oda kokularında ciddi sağlık sorunları tespit edildi. Bakanlık hareket geçti, tüm market ve mağazalardan toplatılmaya başlanacak. İşte sağlık sorunu taşıyan o ürünler…
Ticaret Bakanlığı’ndan kırmızılı alarm verildi. Bargello, Chakra ve Loris gibi ürünlerin oda kokuları sağlık sorunu tespit edilerek toplatılma kararı alındı. Bakanlık tarafından bu ürünlerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
BAKANLIK KIRMIZILI ALARM VERDİ: DEV MARKANIN ÜRÜNLERİ TOPLATILMAYA BAŞLANDI
Bargello, Loris, ve Chakra gibi dev markaların oda kokuları toplatılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ilanlarda bu ürünlerde sağlık riski taşıdığına dair maddeler bulunduğu ifade edildi.
SAĞLIK RİSKİ TAŞIYORLAR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Dokunsal Uyarı" Bulunmaması Yönüyle S.E.A. Hakkında Yönetmelik Madde 36/2 C) Bendine Aykırıdır. Ürün Yaralanma/Yanma/Alerjik Reaksiyon Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Yönüyle Risk Taşıyan Üründür.
- Üründe Dokunsal Uyarı Bulunmadığından Risk Taşımaktadır.
- Kimyasal
- Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir.
