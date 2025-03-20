RTÜK'ten TV Kanallarına 'İmamoğlu' Cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 87 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına kamuoyundan büyük tepki gelirken, söz konusu gözaltılar medyada da geniş yer buldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) birçok kanala İmamoğlu hakkındaki yayınları nedeniyle ceza verdi. RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün cezaları “Anlaşılan o ki; RTÜK Başkanı arkasına aldığı siyasi güçle medyaya karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması bahanesiyle savaş açtı” ifadeleriyle duyurdu.

CEZA YAĞDI

Söz konusu kararda, NOW TV ve Tele 1’e yüzde 3 idari para ceza verilirken, Halk TV’ye yüzde 3 para cezası ve 3 kez program durdurma, Sözcü TV’deki Özlem Gürses programına da yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma cezası verildiğini açıkladı.

Taşçı, açıklamasının başında, “RTÜK Yasası uyarınca Üst Kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerekirken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu keyfi olarak gündem dışı kurula getirdi. Üyelerin beş ayrı raporu 20 dakika içerisinde çalışıp, kurula hazırlanabilmesi mümkün değildir” yazmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi