Ne Yaptılarsa Söndüremediler: Günlerdir Aralıksız Şekilde Yanıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması esnasından 45 metre derinlikten gelen metan gazı 2 Mart’tan bu yana yanıyor. Ekipler önlem amacıyla gaz çıkışı olan bölgeyi beton bariyerle kapatırken cadde de güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide 17 Şubat'ta yapılan metro projesi kapsamında; sondaj çalışması sırasında yerin yaklaşık 47 metre derinliğinden çıkan metan gazı kaynaklı yangın 4 Mart'ta söndü.

15 gün süren yangının ardından trafiğe kapanan Ulus Caddesi ve Bedir Sokak tekrar trafiğe açıldı. Sondajı yapan şirket, ölçümlerin bitirilmesinin ardından sondaj borusunu çıkartarak, buradaki çalışmalarını sonlandırdı.

Ne Yaptılarsa Söndüremediler: Günlerdir Aralıksız Şekilde Yanıyor - Resim : 1

18 GÜNDÜR YANIYOR

İlk yangının meydana geldiği bölgeye yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan D-100 kara yolu İzmit yönünün hemen yanındaki Ankara Caddesi'nde 2 Mart'ta yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre altında açığa çıkan metan gazı ise 18 gündür yanıyor. Gaz çıkışının olduğu bölge önlem amacıyla betonla kapatılırken, yanmanın beton içerisinde devam ettiği öğrenildi. Trafiğe kapatılan caddede ekiplerin önlem amaçlı bekleyişi ise devam ediyor.

Ne Yaptılarsa Söndüremediler: Günlerdir Aralıksız Şekilde Yanıyor - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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Kocaeli Metan gazı Yangın
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